USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции

ФОТО
Отдел спорта
15:12 341

Сегодня президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с президентом турецкого женского баскетбольного клуба «Насиба Айдын» Мирканом Айдыном.

В ходе встречи, на которой также присутствовали представители Федерации и турецкого клуба, обсуждалось развитие женского баскетбола в Азербайджане и Турции, совместные проекты, обмен опытом, проведение турниров и сборов с участием азербайджанских и турецких команд разных возрастов.

Эмин Амруллаев высоко оценил опыт турецкого баскетбола и успехи клуба «Насиба Айдын». В свою очередь, президент турецкой команды отметил прогресс азербайджанского баскетбола за последние годы.

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 294
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 342
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1443
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1730
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1401
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2305
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10761
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5605
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4101
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2291

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 294
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 342
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1443
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1730
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1401
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2305
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10761
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5605
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4101
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться