Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции

В ходе встречи, на которой также присутствовали представители Федерации и турецкого клуба, обсуждалось развитие женского баскетбола в Азербайджане и Турции, совместные проекты, обмен опытом, проведение турниров и сборов с участием азербайджанских и турецких команд разных возрастов.

Эмин Амруллаев высоко оценил опыт турецкого баскетбола и успехи клуба «Насиба Айдын». В свою очередь, президент турецкой команды отметил прогресс азербайджанского баскетбола за последние годы.