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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Эрдоган: Я не признаю Южный Кипр

15:11 512

«Ключом» к кипрскому урегулированию «является создание на острове двух государств, какие-либо компромиссы по этому вопросу исключены», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Эрдоган отметил, что не собирается посещать Южный Кипр: «Мы не признаем Южный Кипр как государство, так же, как они не признают ТРСК как государство».

Говоря о действиях Израиля в Сирии, политик заявил, что еврейское государство «продолжает провокации», поскольку не хочет стабильности в регионе и считает, что единая Сирия не отвечает его интересам.

«В то время, когда даже непримиримые игроки объединяются по Сирии, крайне важно донести до всего мира, что Израиль срывает усилия по установлению стабильности», - добавил Эрдоган.

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