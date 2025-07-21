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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Украина не справляется с роем российских дронов

15:21 413

Благодаря тактике запуска роев дронов России все чаще удается прорывать украинскую систему ПВО. В последние месяцы эффективность ударов беспилотников утроилась, сообщает Financial Times.

По данным издания, частота атак российских дронов достигла рекордного уровня с начала полномасштабного вторжения. Согласно статистике Воздушных сил ВСУ, с апреля по июнь в среднем около 15% дронов преодолевали украинскую оборону — против 5% в предыдущем трехмесячном периоде.

Журналисты отмечают, что Россия активно модернизирует свои беспилотники, в частности «Шахеды». Большинство улучшений направлены на повышение скорости и увеличение дальности полета.

«Дело не в том, что украинская ПВО ослабевает. Наоборот, эффективность российских атак выросла из-за новых тактик роевого применения и того, что дроны теперь летят выше», — пояснил Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

В Financial Times напоминают, что новая модификация дрона — «Герань-3» — оснащена турбореактивным двигателем и способна пикировать со скоростью до 800 км/ч. Аналитики отмечают, что Россия все чаще использует именно эту модель для атак.

Параллельно РФ нарастила внутреннее производство дронов типа «Шахед», что позволяет запускать все больше аппаратов по территории Украины. Так, 9 июля была зафиксирована рекордная атака: запущены 728 дронов и имитаторов.

«Рост объемов запусков перегружает систему ПВО, повышая вероятность прорыва», — отметил Аталан.

Украина в свою очередь применяет против «Шахедов» средства радиоэлектронной борьбы для подавления GPS-навигации, а также использует пулеметы и зенитные орудия. В числе используемых систем - современные установки Oerlikon Skynex немецкой компании Rheinmetall, вооруженные автоматическими пушками Oerlikon Mk3 под 35-мм боеприпасы AHEAD.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже сбивают десятки дронов с помощью собственных перехватчиков. Он также заявил о заключении соглашения с Эриком Шмидтом, генеральным директором американской компании Swift Beat, о совместном производстве сотен тысяч дронов для нужд ВСУ.

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