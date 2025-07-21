BakuBus: комфорт теперь и в регионах!

Компания BakuBus MMC, которая обеспечивает высокое качество обслуживания в сфере пассажирских перевозок в Баку, теперь начала предоставлять услуги и на междугородных направлениях.
С мая 2024 года BakuBus MMC осуществляет пассажирские перевозки на комфортабельных автобусах марки Neoplan по маршрутам Баку – Гянджа, Баку – Мингячевир, Баку – Закатала, Баку – Газах, Баку – Сыныг Керпю, Баку – Барда, Баку – Тертер и Баку – Нахчыван.
Автобусы, предназначенные для междугородных перевозок, полностью соответствуют международным стандартам. Транспортные средства оснащены системой кондиционирования воздуха, просторными и удобными сиденьями, информационными мониторами для пассажиров, а также вместительным багажным отделением.
Все автобусы проходят регулярный технический осмотр и управляются профессиональными, прошедшими обучение водителями.
Компания BakuBus ставит перед собой цель обеспечить жителям регионов такой же высокий уровень пассажирского обслуживания, который уже успешно реализован в Баку. Целью также является создание условий для более системной, безопасной и комфортной организации междугородных перевозок. В дальнейшем BakuBus планирует расширить сеть маршрутов, предоставляя современные транспортные услуги жителям различных регионов Азербайджана.