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BakuBus: комфорт теперь и в регионах!

15:26 231

Компания BakuBus MMC, которая обеспечивает высокое качество обслуживания в сфере пассажирских перевозок в Баку, теперь начала предоставлять услуги и на междугородных направлениях.

С мая 2024 года BakuBus MMC осуществляет пассажирские перевозки на комфортабельных автобусах марки Neoplan по маршрутам Баку – Гянджа, Баку – Мингячевир, Баку – Закатала, Баку – Газах, Баку – Сыныг Керпю, Баку – Барда, Баку – Тертер и Баку – Нахчыван.

Автобусы, предназначенные для междугородных перевозок, полностью соответствуют международным стандартам. Транспортные средства оснащены системой кондиционирования воздуха, просторными и удобными сиденьями, информационными мониторами для пассажиров, а также вместительным багажным отделением.

Все автобусы проходят регулярный технический осмотр и управляются профессиональными, прошедшими обучение водителями.

Компания BakuBus ставит перед собой цель обеспечить жителям регионов такой же высокий уровень пассажирского обслуживания, который уже успешно реализован в Баку. Целью также является создание условий для более системной, безопасной и комфортной организации междугородных перевозок. В дальнейшем BakuBus планирует расширить сеть маршрутов, предоставляя современные транспортные услуги жителям различных регионов Азербайджана.

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