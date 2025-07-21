Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «немедленно устранить политические барьеры» на пути Анкары к членству в Евросоюзе.

Турецкий президент отметил, что Евросоюзу в его нынешнем состоянии необходим такой динамичный и ориентированный на результат участник, как Турция.

«Необходимо достичь прогресса по этому вопросу именно сейчас. Мы еще раз заявляем всем нашим коллегам в ЕС, что сохраняем твердую приверженность полноправному членству. Политические барьеры, установленные в отношении Турции, должны быть немедленно устранены. Мы ожидаем от стран ЕС продолжения отношений со справедливым подходом», - подчеркнул Эрдоган.