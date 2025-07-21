Стартовало заседание «Рамштайн» по Украине

В понедельник, 21 июля, началось 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн»), которое проходит в формате онлайн под руководством Великобритании и Германии.

К заседанию присоединились более 50 партнеров Украины, в частности, участвуют генсек НАТО, верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе и министр обороны США, а также десятки стран альянса и партнеров.

Украину представляет министр обороны Денис Шмыгаль, для которого участие в «Рамштайне» происходит впервые. Также рядом с ним присутствует секретарь СНБО Рустем Умеров, который до недавнего времени был министром обороны Украины.