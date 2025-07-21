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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Что пообещал новый командующий украинской пехотой?

обновлено 17:15
17:15 2011

Новый командующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Геннадий Шаповалов призвал сделать службу в армии сознательным выбором граждан. Его первое обращение было опубликовано в Telegram-канале СВ ВСУ.

«Я четко понимаю, что комплектация войск, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте», — сказал новый глава сухопутных войск.

Он также подчеркнул, что главной задачей украинского командования сейчас является генерация войск, включая формирование, подготовку и доукомплектование подразделений. Кроме того, по словам офицера ВСУ, конфликт с Россией требует постоянного совершенствования и развития подготовки подразделений украинских войск к реалиям, с которыми солдаты ежедневно сталкиваются на фронте.

Шаповалов добавил, что считает необходимым внедрение в армию основанных на боевом опыте современных методик, а также развитие всех составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.

*** 15:56 

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Для меня большая честь и одновременно чрезвычайная ответственность возглавить Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в сложное время для нашего государства. Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие президента Украины, министра обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали», – заявил он.

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