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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана

Отдел экономики
16:52 1078

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) представил финансовый отчет за 2024 год, в котором признал 3-процентное снижение размера чистой прибыли и указал на те инструменты, которые помогли ему удерживать доходность на относительно стабильном уровне.

Госнефтефонд инвестировал более 21 млрд манатов в золотые слитки

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госнефтефонд, по данным на 1 января 2025 года, его инвестиции в приобретение золотых слитков составили 21,3 млрд манатов, что на 83% больше по сравнению с данными на 1 января прошлого года.

При этом доля золотых слитков в активах фонда выросла с 12 процентов до 20,5 процента в общих активах фонда - основы золотовалютных стратегических резервов Азербайджана.

«В октябре 2024 года Фонд принял решение продолжить инвестирование в золото с целью снижения негативного влияния геополитических рисков и меняющихся рыночных тенденций, а также для расширения диверсификации своего инвестиционного портфеля. С начала 2025 года и до даты утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности (июль 2025 года) SOFAZ приобрел 989 тысяч тройских унций золота» - отмечается в отчете.

Доходы от инвестиций в золото выросли в 2,5 раза - до 3 млрд 385,708 млн манатов.

Обычно суверенные фонды благосостояния увеличивают активы в золоте в период геополитической нестабильности в мире.

Также в этом смысле растет интерес к недвижимости.

В 2024 году доля активов SOFAZ в инвестициях в мировые фонды недвижимости увеличилась с 4,37% до 4,45%.

На 1 января 2025 года инвестиции SOFAZ в фонды недвижимости составили 4 млрд 564,772 млн манатов, что почти на 9,2% больше по сравнению с 1 январем прошлого года.

Доходы от инвестиций в недвижимость в 2024 году составили 32,29 млн манатов, тогда как годом ранее был убыток.

Инвестиции SOFAZ в частные фонды акций составили 3 млрд 804,525 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Доходы от вложений в частные акционерные фонды увеличились на 27,7% - до 377,839 млн манатов. Их доля в активах нефтефонда выросла до 3,7 процента с 3,3 процента в 2023 году.

Доходы от инвестиций в облигации составили 680,169 млн манатов (снижение в 4,5 раза). А инвестиции в облигации в 2024 году были 42,6 млрд манатов, что на 14,8% меньше показателя 2023 года.

В целом в 2024 году объем вложений в акции вырос на 16,5% и достиг 22 млрд 710,277 млн манатов. Доля облигаций в структуре активов снизилась с 52,2% до 41,5%, тогда как доля акций увеличилась с 20,35% до 22,1%.

По состоянию на 1 января 2025 года активы SOFAZ составили 102,63 млрд манатов, увеличившись за прошлый год на 7,2%.

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