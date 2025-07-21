Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) представил финансовый отчет за 2024 год, в котором признал 3-процентное снижение размера чистой прибыли и указал на те инструменты, которые помогли ему удерживать доходность на относительно стабильном уровне.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госнефтефонд, по данным на 1 января 2025 года, его инвестиции в приобретение золотых слитков составили 21,3 млрд манатов, что на 83% больше по сравнению с данными на 1 января прошлого года.

При этом доля золотых слитков в активах фонда выросла с 12 процентов до 20,5 процента в общих активах фонда - основы золотовалютных стратегических резервов Азербайджана.

«В октябре 2024 года Фонд принял решение продолжить инвестирование в золото с целью снижения негативного влияния геополитических рисков и меняющихся рыночных тенденций, а также для расширения диверсификации своего инвестиционного портфеля. С начала 2025 года и до даты утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности (июль 2025 года) SOFAZ приобрел 989 тысяч тройских унций золота» - отмечается в отчете.

Доходы от инвестиций в золото выросли в 2,5 раза - до 3 млрд 385,708 млн манатов.

Обычно суверенные фонды благосостояния увеличивают активы в золоте в период геополитической нестабильности в мире.

Также в этом смысле растет интерес к недвижимости.