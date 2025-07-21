Папа Римский протягивает руку Патриарху Кириллу

Папа Римский Лев XIV стремится возобновить диалог с Русской православной церковью (РПЦ). В частности, у него запланирована встреча с российским митрополитом.
Об этом сообщает ANSA.
По данным источников издания, Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Это будет первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.
Собеседники ANSA уточняют, что Папа Римский намерен возобновить диалог с РПЦ после напряженности, связанной с вторжением России в Украину.