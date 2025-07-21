В Азербайджане утилизируют непригодные пестициды

Агентство пищевой безопасности Азербайджана при участии соответствующих государственных структур и международных экспертов провело первичную оценку текущего состояния территорий, загрязненных непригодными и запрещенными к применению пестицидами.

В результате проведенных исследований и анализа рисков было выявлено наличие потенциально опасных объектов в 14 населенных пунктах 11 районов страны.

В прошлом году по совместной инициативе Агентства и Ассоциации производителей и импортеров средств защиты растений и удобрений лицензированная специализированная компания осуществила транспортировку и размещение на полигоне пестицидов «Джанги» 747 тонн непригодных пестицидов и загрязненной ими почвы с территорий районов Акстафа и Бейлаган. Все работы были выполнены с соблюдением международных требований безопасности.

Для восстановления почвы, подвергшейся загрязнению в районах Акстафа и Бейлаган, с применением биологических методов (биотехнологической ремедиации), агентством были подготовлены соответствующие инструкции и Единый план. Совместно с государственными структурами уже начато выполнение работ в этом направлении.

Следует отметить, что эти мероприятия будут продолжены и на других потенциально опасных объектах в разных районах страны, где поэтапно будут приниматься меры по утилизации непригодных пестицидов.

Работы, проводимые на территориях бывших объединений сельхозхимии в Акстафе и Бейлагане, а также планируемые в ближайшее время мероприятия в других районах, имеют стратегическое значение для страны. Эти действия направлены не только на охрану окружающей среды, но и на защиту экосистемы, предотвращение потенциальных рисков для здоровья людей, животных и растений.