Иран хочет показать, что у него остались зубы

Удар Израиля по иранской системе ПВО в первые же дни 12-дневной войны был сокрушающим. 120 ключевых пунктов были выведены из строя израильскими ВВС и ударными беспилотниками, которые запускались оперативниками «Моссада», действовавшими на иранской территории. Российские С-300, батареи Bavar-373 и Khordad-15 местного производства, радары из РФ и КНР – все взлетало на воздух. И уже утром третьего дня Израиль заявил, что установил полное господство над воздушным пространством Тегерана и западной частью страны. Но иранцы не были бы иранцами, если бы признали свой разгром. На каждый израильский удар они отвечали не менее дерзким ударом, с той лишь разницей, что если ВВС и разведка Израиля оперировали в реальности, то Тегеран предпочитал наносить контрудары в виртуальной сфере, проще говоря, в информационном поле. Достаточно вспомнить заявление генерал-майора Абдолрахима Мусави, начальника штаба Вооруженных сил Ирана, который в те дни заявлял: «Противовоздушная оборона доказала на передовой защиты неба Ирана, что она будет противостоять любому уровню угрозы», добавляя при этом, «сбитое большое количество вражеских самолетов показывает мужество и волю наших защитников».

Правда, ни одного достоверного доказательства того, что хоть один израильский самолет был сбит, ни иранцы, ни международные наблюдатели так и не дождались, генералы Тегерана предлагали поверить им на слово. А теперь, продолжая тему «персидских сказок», заявляют, что воздушное пространство Ирана снова на замке: «Некоторые из наших средств ПВО были повреждены, это мы не можем скрыть, но наши коллеги использовали внутренние ресурсы и заменили их заранее подготовленными системами, которые хранились в подходящих местах для обеспечения безопасности воздушного пространства». Во что верится с трудом, а если честно, то не верится совсем. И причина этого недоверия не в какой-то мифической тегеранофобии. А в том, что это невозможно технически. Во-первых, никаких поставок средств ПВО, ракет, пусковых установок, комплексов РЛС в Иран из-за границы, из России или Китая, например, в последнее время не зафиксировано. Производственные мощности иранского военно-промышленного комплекса не позволяют ему производить более 5 систем Bavar-373 и десяти Khordad-15 в год. Иными словами, на замену уничтоженным комплексам ему потребуется как минимум год, учитывая то, что постановка этих систем на боевое дежурство и сопряжение с общеиранской системой ПВО – дело не одного дня.