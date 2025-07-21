Тысячи «Шахедов» в день: Россия готовит шквал дронов по Украине

Россия резко нарастила производство ударных беспилотников типа «Шахед» и уже к ноябрю 2025 года сможет проводить массированные атаки на Украину с использованием до 2000 дронов за один раз. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, число дронов-камикадзе, применяемых в ночных атаках, увеличивалось этим летом на 31% ежемесячно. Самая крупная атака была зафиксирована в ночь на 9 июля — тогда Россия выпустила 728 беспилотников. Для сравнения: с января по май число запущенных за одну ночь дронов редко превышало 200.

Если текущая динамика сохранится, Россия сможет не только увеличивать частоту атак, но и существенно нарастит их масштаб по сравнению с осенью 2024 года, когда использовалось до 2000 дронов в месяц, отмечает ISW.

Накануне о стремлении России нарастить производство «Шахедов» заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, координирующий помощь Украине в Германии. Он отметил, что сейчас армия России способна каждые 3–5 дней запускать по Украине до 700–800 беспилотников и десятки ракет. «Их цель — иметь возможность одновременно задействовать 2000 дронов», — добавил Фройдинг.

В то же время западные эксперты подчеркивают неэффективность использования дорогих систем ПВО вроде американских Patriot против дронов-камикадзе. «Нужны средства, которые стоят не миллионы, а две-три тысячи евро», — добавил Фройдинг. Одна ракета Patriot стоит около $4 млн, сам комплекс — до $1,1 млрд.

Сейчас Украина применяет многоуровневую систему защиты: от ЗРК «земля-воздух» до мобильных огневых групп и дешевых перехватчиков, таких как украинский дрон Sting.

«Шахед» — это иранская разработка с дальностью от 965 до 1930 км. С начала 2023 года российские версии этих дронов производятся на предприятии в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), площадь завода в 2025 году удвоилась, а для сборки используются компоненты, предположительно, поставляемые из Китая.