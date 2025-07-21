USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Euromoney признал Банк ABB «Лучшим цифровым банком года»!

17:55 271

Журнал Euromoney, одно из самых авторитетных изданий в мировой финансовой сфере, признал Банк ABB лучшим цифровым банком года в Азербайджане.

Официальное объявление состоялось в рамках церемонии вручения премии Award of Excellence, прошедшей в Лондоне. Банк ABB был признан лучшим цифровым банком на основе ряда ключевых критериев, таких как динамичный рост числа пользователей цифровых каналов, успешная стратегия развития, направленная на улучшение цифрового клиентского опыта, внедрение решений, упрощающих доступ к цифровым продуктам и услугам, а также эффективная интеграция в открытые банковские экосистемы и активное сотрудничество с финтех-компаниями.

Группа Euromoney, основанная в 1969 году, объединяет ряд специализированных компаний, работающих в сфере финансов и банковского анализа. Учрежденная ею премия Award of Excellence считается одной из самых престижных международных наград в банковской сфере.

Ежегодно Euromoney проводит всестороннюю оценку деятельности банков более чем в 100 странах мира. Оценка основана как на результатах, показанных банками за год, так и на экспертных отзывах международных банков-корреспондентов, известных финансистов и ведущих представителей отрасли. По итогам этой комплексной оценки определяются лауреаты премии.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abbbank.az, по номеру информационного центра 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
18:50 58
Не конец роли России. А конец монополии…
Не конец роли России. А конец монополии… влиятельные аналитики об ослаблении роли Кремля
18:06 1420
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля все еще актуально
16:25 4804
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
18:07 1486
Ай, Макрон, давай, до свидания!
Ай, Макрон, давай, до свидания! война миров
17:43 1513
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном новость дополнена
14:18 6930
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона»
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона» право на ответ: заявление адвоката Шаига Мирзаева
13:01 2370
Иран хочет показать, что у него остались зубы
Иран хочет показать, что у него остались зубы горячая тема
17:03 1757
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
17:36 1297
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
16:52 1080
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
16:50 2242

ЭТО ВАЖНО

Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
18:50 58
Не конец роли России. А конец монополии…
Не конец роли России. А конец монополии… влиятельные аналитики об ослаблении роли Кремля
18:06 1420
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля все еще актуально
16:25 4804
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
18:07 1486
Ай, Макрон, давай, до свидания!
Ай, Макрон, давай, до свидания! война миров
17:43 1513
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном новость дополнена
14:18 6930
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона»
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона» право на ответ: заявление адвоката Шаига Мирзаева
13:01 2370
Иран хочет показать, что у него остались зубы
Иран хочет показать, что у него остались зубы горячая тема
17:03 1757
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
17:36 1297
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
16:52 1080
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
16:50 2242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться