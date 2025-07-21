Франция будет собирать дроны в Украине

Французские компании готовы производить беспилотники в Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Он рассказал, что они обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки украинских военных, результаты встреч в формате «Рамштайн».