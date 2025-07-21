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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Франция будет собирать дроны в Украине

17:29 487

Французские компании готовы производить беспилотники в Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Он рассказал, что они обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки украинских военных, результаты встреч в формате «Рамштайн».

«Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против России и о переговорах по вступлению Украины в ЕС» — написал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Францию, президента Эммануэля Макрона и лично Барро за поддержку страны.

Накануне украинский президент поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов.

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