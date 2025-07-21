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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

США готовы похоронить российскую нефтеторговлю

17:36 1299

США готовы ввести вторичные пошлины в размере до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть, несмотря на действующие санкции. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC.

«Мы не знаем, какой будет срок: 10, 30 или 50 дней, но любая страна, которая будет покупать находящуюся под санкциями российскую нефть, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%», — сказал Бессент.

По его словам, Белый дом рассматривает пошлины как средство достижения внешнеполитических целей, и в этом подходе администрация Дональда Трампа заручилась поддержкой Сената. «Теперь Сенат США согласен с президентом Трампом в том, что пошлины — это средство достижения политических целей. Это революционно. Президент Трамп сменил тон дискуссии», — подчеркнул министр.

Бессент также обратился к европейским странам с призывом поддержать возможные шаги США. «Я бы призвал европейских союзников, умеющих делать лишь громкие заявления, последовать нашему примеру, если мы введем вторичные пошлины», — сказал он.

Помимо этого министр сообщил о готовящихся переговорах с Китаем, которые, по его словам, выйдут за рамки исключительно торговой повестки. «Мы проведем переговоры в самое ближайшее время. Я думаю, что торговля идет хорошо. Думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», — отметил он.

В то же время Бессент выразил обеспокоенность по поводу импорта Китаем санкционной нефти. «К сожалению, китайцы — очень крупные покупатели подсанкционной иранской и российской нефти», — заключил он.

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