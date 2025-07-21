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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

В Молдове поднимут «Огненный щит»

17:40 750

Военные учения «Огненный щит – 2025» с участием двух стран НАТО - США и Румынии - пройдут с 4 по 18 августа в Молдове. Об этом сообщило Минобороны страны.

«В период с 4 по 18 августа текущего года в учебных центрах Национальной армии пройдут ежегодные учения «Огненный щит – 2025». Начиная с 2015 года по традиции учения «Огненный щит» предоставляют молдавским военнослужащим возможность подготовки совместно с румынскими и американскими коллегами», - говорится в сообщении, которое опубликовало на своем сайте Минобороны республики. Граждан страны предупредили, что в ходе учений по дорогам будет передвигаться военная техника.

Согласно конституции, Молдова является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана. Президент страны Майя Санду не исключила, что в контексте вторжения России в Украину Кишинев может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО.

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