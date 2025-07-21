Ай, Макрон, давай, до свидания!

Французская армия завершила вывод войск из Сенегала. Это была последняя страна в Западной Африке, где она сохраняла постоянное военное присутствие. Франция сохраняла военный контингент в Сенегале более 65 лет, с момента обретения страной независимости в 1960 году – но все когда-нибудь кончается, в том числе и физическое присутствие Парижа в Африке, где к нему относятся с недоверием и враждебностью. Впрочем, не факт, что именно такое отношение было главным при принятии сторонами решения о том, что 350 военнослужащих Франции должны покинуть эту страну. С сенегальской стороны уход французов был одним из предвыборных обещаний президента Бассиру Диомая Файе. В частности, после своего избрания на высший государственный пост он заявил: «Сенегал – это независимая, суверенная страна, а суверенитет плохо вяжется с фактом наличия военных баз в суверенной стране».

А после избрания на пост президента он заговорил несколько по-иному: «Речь не идет об акте разрыва наших исторических связей с Парижем, а о выработке «обновленного партнерства» с историческим союзником», - цитирует его французский Le Parisien. На первый взгляд, все очевидно - с 2022 года французская армия прекратила свое постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Кот-д'Ивуаре и Габоне. Причем во всех этих странах уход Франции был обставлен куда более жестко, чем это произошло в Сенегале. Никаких тебе торжественных церемоний, никаких прощальных речей, иными словами, «уматываете? Вот и уматывайте, скатертью дорога и помните – вам здесь не рады». Уйти-то французы уходят, но оставляя глубокие корни, которые в одночасье не выкорчуешь, будь ты хоть трижды африканским франкофобом и самым горячим борцом с неоколониализмом. Взять тот же Сенегал – Париж является крупнейшим иностранным инвестором в страну, €1,7 миллиарда и вторым по объему, после Китая, торговым партнером. Более 250 французских компаний создают около 25% налоговых поступлений Сенегала. Даже беглый просмотр роли французов в экономике Сенегала выглядит весьма впечатляюще: 80% рынка мобильной связи у французской Orange S.A. 45% банковских активов – у BNP Paribas, Société Générale. Французская TotalEnergies ведет разработку 70% месторождений нефти и газа, а Necotrans управляет 80% портовой инфраструктуры.

А еще Сенегал так и остается в зоне франка КФА, устойчивость которого гарантирует французское казначейство. А кроме того, 50% валютных резервов Сенегала находится на хранении в Париже. При таких цифрах, характеризующих присутствие французов в экономике Сенегала, так ли уж принципиально, сколько военнослужащих базирует здесь Париж? Кроме того, сохраняются почти в прежнем объеме и поставки французского вооружения, хотя справедливости ради нужно отметить, что в последнее время на эту «поляну» активно пытаются зайти американцы, но пока у них получается не слишком успешно, как, впрочем, и у китайцев. А ведь есть еще и тесные связи сенегальских элит с Парижем, которые французы создавали, взращивали и пестовали с XVII века через систему «эволюэ». И они отвечали им полной взаимностью, в частности, помогая французам жестоко подавлять восстания, которые поднимали местные туземцы. Причем что «старые» элиты, сторонники экс-президента Маки Салла, что «новые», пришедшие к власти после победы на выборах в 2024 году Басиру Файе, не так уж и различаются между собой, пусть вторые и используют антифранцузскую риторику. Если «старые» твердят, что отношения с Францией надо углублять, то «новые» вроде как и оппонируют им, но при этом в неприкосновенности сохраняют бизнес-партнерство с французскими промышленниками и финансистами, стараясь его расширить.