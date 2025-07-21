Азербайджан занимает 10-е место на Всемирной Универсиаде

Сегодня на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии начались соревнования по пляжному волейболу. Дуэт Фидан Ахмедханова - Сабина Ализаде уступил швейцарской паре, а Айхан Абдуллаев и Нариман Байрамлы проиграли чехам. Это групповая стадия, которая продолжится завтра.

В таэквондо у Азербайджана и сегодня нет медалей. Нигяр Кязымова (61 кг) проиграла в первом же поединке. Ниджат Исмаилзаде (74 кг) и Хамидрза Бадриалиабади (свыше 87 кг) выиграли свои первые бои, но уступили во вторых, не добравшись до борьбы за медали. В плавании по-прежнему азербайджанским представителям не удается преодолеть квалификацию. В соревнованиях по настольному теннису наконец-то есть первые победы. Хадиджа Абильзаде обыграла соперницу из Уганды (3:2), но из группы не вышла.