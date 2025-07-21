Азербайджан занимает 10-е место на Всемирной Универсиаде

Сегодня на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии начались соревнования по пляжному волейболу.
Дуэт Фидан Ахмедханова - Сабина Ализаде уступил швейцарской паре, а Айхан Абдуллаев и Нариман Байрамлы проиграли чехам. Это групповая стадия, которая продолжится завтра.
В таэквондо у Азербайджана и сегодня нет медалей. Нигяр Кязымова (61 кг) проиграла в первом же поединке. Ниджат Исмаилзаде (74 кг) и Хамидрза Бадриалиабади (свыше 87 кг) выиграли свои первые бои, но уступили во вторых, не добравшись до борьбы за медали.
В плавании по-прежнему азербайджанским представителям не удается преодолеть квалификацию.
В соревнованиях по настольному теннису наконец-то есть первые победы. Хадиджа Абильзаде обыграла соперницу из Уганды (3:2), но из группы не вышла.
Выиграла в 1/32 финала и наша женская пара с участием Хадиджи и Земфиры Микаиловой. Они обыграли соперниц из Чили (3:0).
Сегодня стартуют соревнования по легкой атлетике. В беге на 100 метров выступит Фарида Рзаева, на 400-метровке - Новруз Асадли, а в толкании ядра - Сакина Гаджизаде.
Напомним, на данный момент у Азербайджана 2 золота и 1 серебро, завоеванные нашей групповой командой гимнасток.
На данный момент сборная Азербайджана в общекомандном медальном зачете занимает 10-е место. В тройке лидеров США, Китай и Корея.