USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Азербайджан занимает 10-е место на Всемирной Универсиаде

Отдел спорта
17:47 353

Сегодня на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии начались соревнования по пляжному волейболу.

Дуэт Фидан Ахмедханова - Сабина Ализаде уступил швейцарской паре, а Айхан Абдуллаев и Нариман Байрамлы проиграли чехам. Это групповая стадия, которая продолжится завтра.

В таэквондо у Азербайджана и сегодня нет медалей. Нигяр Кязымова (61 кг) проиграла в первом же поединке. Ниджат Исмаилзаде (74 кг) и Хамидрза Бадриалиабади (свыше 87 кг) выиграли свои первые бои, но уступили во вторых, не добравшись до борьбы за медали.

В плавании по-прежнему азербайджанским представителям не удается преодолеть квалификацию.

В соревнованиях по настольному теннису наконец-то есть первые победы. Хадиджа Абильзаде обыграла соперницу из Уганды (3:2), но из группы не вышла.

Выиграла в 1/32 финала и наша женская пара с участием Хадиджи и Земфиры Микаиловой. Они обыграли соперниц из Чили (3:0).

Сегодня стартуют соревнования по легкой атлетике. В беге на 100 метров выступит Фарида Рзаева, на 400-метровке - Новруз Асадли, а в толкании ядра - Сакина Гаджизаде.

Напомним, на данный момент у Азербайджана 2 золота и 1 серебро, завоеванные нашей групповой командой гимнасток.

На данный момент сборная Азербайджана в общекомандном медальном зачете занимает 10-е место. В тройке лидеров США, Китай и Корея.

Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
18:50 74
Не конец роли России. А конец монополии…
Не конец роли России. А конец монополии… влиятельные аналитики об ослаблении роли Кремля
18:06 1433
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля все еще актуально
16:25 4806
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
18:07 1509
Ай, Макрон, давай, до свидания!
Ай, Макрон, давай, до свидания! война миров
17:43 1527
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном новость дополнена
14:18 6942
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона»
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона» право на ответ: заявление адвоката Шаига Мирзаева
13:01 2374
Иран хочет показать, что у него остались зубы
Иран хочет показать, что у него остались зубы горячая тема
17:03 1759
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
17:36 1300
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
16:52 1085
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
16:50 2249

ЭТО ВАЖНО

Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
18:50 74
Не конец роли России. А конец монополии…
Не конец роли России. А конец монополии… влиятельные аналитики об ослаблении роли Кремля
18:06 1433
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля
Посол США в Турции: Сильная Сирия – угроза для Израиля все еще актуально
16:25 4806
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России
18:07 1509
Ай, Макрон, давай, до свидания!
Ай, Макрон, давай, до свидания! война миров
17:43 1527
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном новость дополнена
14:18 6942
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона»
О деле французской разведки. «Фархад Ахмедов – потерпевшая сторона» право на ответ: заявление адвоката Шаига Мирзаева
13:01 2374
Иран хочет показать, что у него остались зубы
Иран хочет показать, что у него остались зубы горячая тема
17:03 1759
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
США готовы похоронить российскую нефтеторговлю
17:36 1300
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
Золото и недвижимость как верные союзники Нефтефонда Азербайджана
16:52 1085
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
Британцы начинают подготовку к добыче руды в Карабахе
16:50 2249
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться