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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Шьют еще одно дело на азербайджанцев в России

18:07 1515

В российских городах продолжаются задержания представителей азербайджанской диаспоры, против которых возбуждаются уголовные дела по высосанным из пальца обвинениям.

В частности, на днях сообщалось, что главу Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Основанием стало, как утверждается, «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Впоследствии Ибрагимов был депортирован в Азербайджан.

В Екатеринбурге суд до 14 сентября арестовал сына главы азербайджанской диаспоры, адвоката Мутвалы Шихлинского. Его обвиняют в том, что, управляя автомобилем Mercedes-Benz G-Class, он сбил бойца спецподразделения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). В ходе заседания Шихлинский заявил, что не имел намерения причинить вред и сожалеет о произошедшем.

Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела против его отца — Шахина Шихлинского, возглавляющего азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге. Ему также вменяется статья 318 УК РФ. Об этом сообщает издание «Е1».

Cегодня российские СМИ сообщили о завершении в Москве судебного процесса по делу «организованной преступной группы», участниками которой были граждане России азербайджанского происхождения. Им вменяется изготовление поддельных патентов и миграционных карт, по которым иностранные граждане могли находиться в стране до 90 дней.

«По версии следствия, группировка нелегально легализовала свыше тысячи человек, получив доход не менее 2 миллионов рублей. Были ликвидированы две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы. Изъяты оборудование, оргтехника, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет», - говорится в сообщении. 

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