25 стран обратились к Израилю

Главы МИД 25 стран осудили в совместном заявлении планы Израиля по принудительному переселению граждан с палестинских территорий и призвали Израиль снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

«Мы решительно выступаем против любых шагов, направленных на территориальные или демографические изменения на оккупированных палестинских территориях», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В заявлении подписанты призвали Израиль «немедленно снять ограничения на поставки гуманитарной помощи и в срочном порядке предоставить ООН и гуманитарным неправительственным организациям возможность безопасно и эффективно выполнять свою работу по спасению жизней».

Стороны также заявили, что поддерживают усилия США, Катара и Египта по поиску путей урегулирования и готовы предпринять дальнейшие действия в поддержку прекращения огня и поиска политического пути к безопасности и миру для израильтян, палестинцев и всего региона.

Ранее агентство Maan сообщило, что соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней. По данным агентства, ХАМАС согласился на установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне 10 заложников в установленный период. Израиль в тот же период обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев и 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года.