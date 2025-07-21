Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку

Несколько депутатов германского Бундестага после начала широкомасштабной войны России против Украины продолжили контакты с представителями Кремля. Некоторые из этих встреч прошли в Баку. Согласно расследованию германских СМИ, эти депутаты входили в состав уже распущенного формата «Петербургский диалог» — платформы между российскими и германскими политиками. После начала войны данный формат был заморожен, однако даже после упразднения формата немцы не прекратили контакты с российской стороной.

В октябре 2024 года журнал ARD «Kontraste» и газета «Zeit» впервые опубликовали совместное расследование, в котором сообщалось, что депутат Маттиас Платцек (социал-демократ, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург), Рональд Пофалла (христианский демократ, бывший руководитель администрации федерального канцлера) и Мартин Хоффманн (бывший исполнительный директор «Петербургского диалога») 21 и 22 апреля того же года провели в отеле Four Seasons в Баку секретную встречу с высокопоставленными представителями Кремля. Вторая такая встреча состоялась в октябре 2024 года. На нее был приглашен также бывший председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Однако Лашет в Баку не приехал. 8 мая этого года издание Tagesschau сообщило об очередной тайной встрече германских депутатов с российскими представителями, прошедшей 13 апреля 2025 года в Баку. В этот раз среди участников оказался и депутат Бундестага от СДПГ, член парламентского комитета по контролю за разведслужбами Ральф Штегнер.

Штегнера на встрече сопровождала группа влиятельных политических деятелей: Рональд Пофалла — бывший глава ведомства федерального канцлера и сопредседатель «Петербургского диалога», Маттиас Платцек — бывший премьер-министр Бранденбурга, экс-председатель СДПГ и также сопредседатель «Петербургского диалога», Штефан Хольтхофф-Пфертнер — министр по европейским делам от ХДС при Армине Лашете в правительстве Северного Рейна — Вестфалии, и Мартин Хоффманн — многолетний управляющий директор «Петербургского диалога». Со стороны России во встрече участвовал бывший премьер-министр, председатель наблюдательного совета «Газпрома» и сопредседатель «Петербургского диалога» от России Виктор Зубков. В Баку его сопровождал Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при Путине. Он находится под санкциями ЕС за распространение пропаганды и дезинформации после начала войны против Украины. «Фадеев — явный сторонник жесткой линии», — говорит Сабина Фишер, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности. «Он — номинальный лидер империалистического путинского режима». Темой секретной встречи, по всей видимости, стало будущее «Петербургского диалога» — дискуссионного форума, созданного в 2001 году по инициативе друзей — Герхарда Шредера и Владимира Путина. Изначально целью форума было сближение россиян и немцев, а также развитие экономических связей. Однако с ростом авторитаризма в России «Петербургский диалог» давно утратил свое значение, и германская сторона официально прекратила свое участие после начала войны.