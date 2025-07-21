Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку

Несколько депутатов германского Бундестага после начала широкомасштабной войны России против Украины продолжили контакты с представителями Кремля. Некоторые из этих встреч прошли в Баку.
Согласно расследованию германских СМИ, эти депутаты входили в состав уже распущенного формата «Петербургский диалог» — платформы между российскими и германскими политиками. После начала войны данный формат был заморожен, однако даже после упразднения формата немцы не прекратили контакты с российской стороной.
В октябре 2024 года журнал ARD «Kontraste» и газета «Zeit» впервые опубликовали совместное расследование, в котором сообщалось, что депутат Маттиас Платцек (социал-демократ, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург), Рональд Пофалла (христианский демократ, бывший руководитель администрации федерального канцлера) и Мартин Хоффманн (бывший исполнительный директор «Петербургского диалога») 21 и 22 апреля того же года провели в отеле Four Seasons в Баку секретную встречу с высокопоставленными представителями Кремля.
Вторая такая встреча состоялась в октябре 2024 года. На нее был приглашен также бывший председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Однако Лашет в Баку не приехал.
8 мая этого года издание Tagesschau сообщило об очередной тайной встрече германских депутатов с российскими представителями, прошедшей 13 апреля 2025 года в Баку. В этот раз среди участников оказался и депутат Бундестага от СДПГ, член парламентского комитета по контролю за разведслужбами Ральф Штегнер.
Штегнера на встрече сопровождала группа влиятельных политических деятелей: Рональд Пофалла — бывший глава ведомства федерального канцлера и сопредседатель «Петербургского диалога», Маттиас Платцек — бывший премьер-министр Бранденбурга, экс-председатель СДПГ и также сопредседатель «Петербургского диалога», Штефан Хольтхофф-Пфертнер — министр по европейским делам от ХДС при Армине Лашете в правительстве Северного Рейна — Вестфалии, и Мартин Хоффманн — многолетний управляющий директор «Петербургского диалога».
Со стороны России во встрече участвовал бывший премьер-министр, председатель наблюдательного совета «Газпрома» и сопредседатель «Петербургского диалога» от России Виктор Зубков. В Баку его сопровождал Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при Путине. Он находится под санкциями ЕС за распространение пропаганды и дезинформации после начала войны против Украины.
«Фадеев — явный сторонник жесткой линии», — говорит Сабина Фишер, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности. «Он — номинальный лидер империалистического путинского режима».
Темой секретной встречи, по всей видимости, стало будущее «Петербургского диалога» — дискуссионного форума, созданного в 2001 году по инициативе друзей — Герхарда Шредера и Владимира Путина.
Изначально целью форума было сближение россиян и немцев, а также развитие экономических связей. Однако с ростом авторитаризма в России «Петербургский диалог» давно утратил свое значение, и германская сторона официально прекратила свое участие после начала войны.
Во время общения с журналистами ни один из участников не отрицал своего участия на встрече в Баку. Хоффманн, «также от имени других лиц, с которыми он связывался», заявил, что речь шла о «частной встрече», не организованной и не финансируемой государственными структурами.
Штегнер также дал аналогичный ответ. На вопрос о поездке в Баку, заданный во время первомайской демонстрации в Эльмсхорне, он заявил изданиям Kontraste и Zeit, что не комментирует личные вопросы публично. «Я был там не по чьему-либо поручению и не пользовался ничьими средствами», — сказал он.
Состав остальных участников встречи показывает, насколько «нечастной» была эта «конспирологическая конференция» в Баку: в ней также участвовал швейцарский дипломат Томас Гремингер. Он является бывшим генеральным секретарем ОБСЕ, а сейчас возглавляет Женевский центр политики безопасности, финансируемый правительством Швейцарии. И Гремингер отказался от комментариев.
Контакты германских депутатов с представителями России проходили не только в Баку. На прошлой неделе журнал «Spiegel», газета «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» и издание «The Insider» со ссылкой на свидетелей сообщили, что Маттиас Платцек с конца 2022 года совершил девять поездок в Россию. В интервью изданию «Tagesspiegel» Платцек подтвердил данную информацию, но отказался раскрывать детали переговоров. Он лишь отметил, что целью было «поддержание существующих контактов с российской стороной».