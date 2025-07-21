Американцы разместили в Британии ядерные бомбы

Впервые с 2008 года, пишет The UK Defence Journal со ссылкой на многочисленные источники, на прошлой неделе термоядерные бомбы B61-12 были доставлены в недавно построенное безопасное хранилище на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк в восточной Англии. Операцию подтвердил изучающий открытые данные аналитик OSINTdefender.

США доставили на свою крупнейшую европейскую авиабазу самую современную версию бомб, являющихся основным ядерным оружием стратегических сил США. Это база Лейкенхит в Великобритании, ставшей шестой страной в Европе, где размещено американское ядерное оружие.

B61-12 – модернизированная ядерная бомба, у которой может варьироваться мощность взрыва. Это последняя модификация бомбы B61, являющейся основным ядерным оружием стратегических сил США: она сделана управляемой и более точной, ее можно запускать с самолета, летящего на большой высоте, после чего она автономно планирует в сторону цели, которая может находиться далеко. Особенность B61-12 – меняющаяся мощность взрыва, от 0,3 до 50 килотонн (в Хиросиме была использована бомба мощностью 13-16 килотонн). «Проще говоря, это четыре бомбы в одной», – писал журнал The National Interest.

Запускать бомбы этого вида можно, в частности, с истребителей F-35A, две эскадрильи которых расположены в Лейкенхит (всего более полусотни самолетов). Она использовалась для хранения американского ядерного оружия во время холодной войны, после окончания которой в рамках разоружения Европы и сокращения ядерного арсенала бомбы были вывезены: последний известный такой случай был зафиксирован в 2008 году, отмечает The UK Defence Journal.

О размещении новой модели B61 в Европе Вашингтон объявил в январе 2025 года в рамках механизма НАТО, предусматривающего обеспечение «ядерного зонтика». При этом Великобритания не входит в число европейских стран, о которых известно, что на их территории находится американское ядерное оружие: это Бельгия, Германия, Италия (две базы), Нидерланды и Турция.

The UK Defence Journal отмечает: «Возвращение такого оружия означало бы значительное изменение ядерной позиции НАТО на европейском театре на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживании».