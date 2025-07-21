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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум

18:50 2364

США и Турция предъявили курдскому военному альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF) 30-дневный ультиматум для завершения интеграции с сирийским правительством, сообщает  Middle East Eye со ссылкой на источники.

«Командующий» SDF Мазлум Абди в марте подписал соглашение с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, предусматривающее полную интеграцию SDF с правительством в Дамаске. Однако процесс застопорился, поскольку SDF и другие курдские группировки потребовали автономии и сопротивлялись вхождению в состав Минобороны Сирии, настаивая на сохранении отдельного военного командования и организационной структуры в сирийской армии. Терпение американцев и турок истощается, отметили источники MEE. 

Вашингтон и Анкара сообщили, что не все вооруженные формирования SDF будут интегрированы в сирийскую армию. Подразделения, не вошедшие в процесс интеграции, будут разоружены. Так, правительство Дамаска не проявляет особого интереса к включению в свои ряды женских подразделений SDF, известных как YPJ – ответвление террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

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