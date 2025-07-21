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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Удар Лондона по российскому теневому флоту

19:50 1601

Великобритания объявила о новых санкциях против энергетического и нефтяного секторов России, сообщил МИД королевства.

Под санкции попали 135 нефтяных танкеров, которые, считают на Западе, входят в теневой флот России.

Лондон объявил о новых ограничениях после того, как Британия и ЕС снизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, отметили в МИД.

В санкционный список также включен киргизский «Керемет Банк». Британия объясняет ограничительные меры против банка тем, что тот оказывал поддержку России путем предоставления финансовых услуг.

Туда же внесена компания Litasco Middle East DMCC — торговое подразделение ЛУКОЙЛа, которое базируется в Дубае. «Компания Litasco Middle East DMCC получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российском энергетическом секторе», — говорится в обосновании. Одновременно Лондон ввел санкции против компании Intershipping Services LLC, которая, как говорится в заявлении британского правительства, ответственна за регистрацию теневого флота под флагом Габона в интересах российского экспорта. Суда Intershipping Services, отмечается в пресс-релизе, перевозят товары на сумму $10 млрд в год.

На прошлой неделе сообщалось, что в 18-й пакет антироссийских санкций были включены ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые связаны с перевозкой нефти из России.

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