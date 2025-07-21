Виновато глобальное потепление: цены на продукты питания будут расти

Об этом говорится в исследовании Барселонского суперкомпьютерного центра (BSC-CNS), в котором были изучены изменения цен, вызванные экстремальной жарой, засухой или обильными осадками с 2022 по 2024 годы. Выдержки из исследования приводит Deutsche Welle.

Из-за глобального потепления растут цены на продукты, что может привести к ухудшению здоровья людей. Рис, картофель, фрукты и овощи, оливковое масло, какао и кофе пострадали от климатических изменений, превзошедших исторические максимумы, что, в свою очередь, привело к росту цен для потребителей.

В частности, в Великобритании с января по февраль 2024-го цены на картофель выросли на 22% после экстремальных зимних осадков. В двух штатах США - Калифорнии и Аризоне – цены на овощи подскочили на 80% в ноябре 2022 года после экстремальной летней засухи. Оливковое масло во всем Евросоюзе стало на 50% дороже из-за засухи в Италии и Испании в 2022-2023 годах. В Японии цены на рис выросли на 48% в сентябре после жары, накрывшей регион в августе. В Китае по той же причине цены на 30% выросли на овощи.

По данным британского Продовольственного фонда, здоровая пища в среднем вдвое дороже менее здоровой. Когда цены растут, семьи с низкими доходами не могут позволить себе покупку полезных продуктов, таких как фрукты и овощи. Таким образом, скачки цен из-за изменения климата в конечном счете могут усугубить проблемы со здоровьем у части населения.

«Пока мы не достигнем нулевого уровня выбросов, экстремальные погодные условия будут только ухудшаться, и это уже наносит ущерб урожаю и приводит к росту цен на продукты питания во всем мире», - заявил ведущий автор исследования BSC-CNS Максимилиан Коц.

Основным драйвером инфляции является рост цен на продукты питания, указали авторы исследования. Таким образом, аномально высокие температуры напрямую влияют на общие темпы инфляции в мире, пояснили они.

Исследование показало, что цены на продукты питания часто росли с интервалом в несколько месяцев после того, как возникало то или иное экстремальное погодное явление. Такая тенденция, вероятно, станет более распространенной по мере того, как климат будет меняться все интенсивнее, считают специалисты.

Если продовольственная система «продолжит реагировать так же, как мы видели недавно, то мы можем ожидать, что произойдет то же самое [с ценами на продукты питания] и, вероятно, более экстремальным и непредсказуемым образом», предупредил Коц.