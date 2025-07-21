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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Новая операция Израиля

20:23 1613

Израильские войска проводят наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа — в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев, информирует BBC.

Операция вызвала новую волну перемещений среди гражданского населения, в том числе среди тех, кто ранее уже был вынужден покинуть свои дома из-за продолжающегося почти два года конфликта.

Операция началась рано утром в понедельник, через несколько часов после того как израильские военные приказали эвакуироваться жителям шести жилых кварталов в юго-западной части города. В этом районе находятся тысячи беженцев из Рафаха и Хан-Юниса на юге Газы. В воскресенье израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть дома и направиться дальше на юг.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в сообщении в соцсети X написал, что Израиль «расширяет свою деятельность» вокруг Дейр-эль-Балаха, в том числе «в районе, где он ранее не проводил операций». Он призвал палестинцев «переместиться на юг, в район аль-Маваси» на побережье Средиземного моря для их безопасности.

Местные журналисты сообщили BBC, что израильские танки и военные машины вошли в город через контрольно-пропускной пункт «Кисуфим» под прикрытием артиллерии и авиации.

Дейр-эль-Балах — один из немногих районов Газы, где с начала войны против ХАМАС в октябре 2023 года Израиль не проводил крупных наземных операций. Из-за этого десятки тысяч перемещенных палестинцев остались в городе, соседствуя с местными жителями. Здесь сохранилось больше зданий, чем в других частях сектора, работают медицинские пункты, есть питьевая вода из опреснительной установки и системы утилизации отходов. После того, как больше года назад израильские войска начали активные операции на юге анклава, ООН и другие гуманитарные организации перенесли основную часть своих операций из Рафаха в Дейр-эль-Балах. Израильские источники заявили, что армия до сих пор не входила в эти районы, потому что подозревает, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из 50 заложников, остающихся в плену в Газе, все еще живы.

Операция ЦАХАЛ вызвала тревогу у семей остающихся в плену заложников, которые также считают, что в районе наступления удерживаются их родственники, и опасаются, что они могут пострадать в результате операции.

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