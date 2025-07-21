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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Насирзаде встретился в Москве с Белоусовым

20:43 1346

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде встретился в Москве с российским коллегой Андреем Белоусовым, стороны обсудили сотрудничество в военной сфере. Об этом сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

«Целью встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной и военной сферах», - отметил он в интервью агентству IRNA.

По словам посла, Насирзаде также присутствовал 20 июля на встрече советника верховного лидера Ирана Али Лариджани с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 20 июля, что Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана. По словам Пескова, иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг ядерной программы Тегерана. Как отметили в иранском МИД, Лариджани в ходе встречи с Путиным в Москве передал ему послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

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