Адвокат Трампа рассказал, как заключил сделку с Лукашенко

Издание отмечает, что в это время они обсуждали освобождение политзаключенных.

Адвокат и заместитель специального посланника президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Politico.

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и третий пить не стал»,— уточнил Коул в интервью Politico, добавив, что Лукашенко показался ему умным и находчивым.

Как пишет издание, Коул рассказал, что во время его обеда с Лукашенко белорусский президент произнес тост за своего американского коллегу, а Коул последовал его примеру и произнес тост за Лукашенко.

«Он (Лукашенко - ред.) действительно хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами», - заявил Коул, добавив, что белорусский лидер, похоже, заинтересован в участии в переговорах по российско-украинской войне.

Спустя несколько часов после этой встречи белорусские власти передали США юриста Юрия Зенковича — гражданина Беларуси и США. В апреле 2021 года его задержали в Москве В КГБ Беларуси заявили, что Зенкович, а также белорусский политолог Александр Федута и глава оппозиционной партии «Белорусский народный фронт»» Григорий Костусев «состояли в преступной группе», которая якобы готовила покушение на Лукашенко и собиралась захватить власть. В сентябре 2022 года белорусский суд приговорил Зенковича к 11 годам лишения свободы по делу «о попытке госпереворота».

Politico отмечает, что закулисные переговоры США и администрации Лукашенко продолжились, в результате в июне на свободу вышли еще 14 человек, в том числе оппозиционер Сергей Тихановский — муж бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, один из главных участников протестов в Беларуси 2020 года.

«Этот эпизод [с обедом и водкой] позволяет увидеть крайне личный подход к внешней политике во время второго срока Трампа, в ходе которого президент привлек множество близких друзей и союзников в качестве своих посланников для реализации своей политики за рубежом», — приходит к выводу Politico.

Как пишет Politico, этот эпизод показывает изменение подхода Дональда Трампа к ведению внешней политики во время второго президентского срока. В качестве посланников за рубежом, отмечает издание, Трамп выбрал многих своих близких друзей и союзников.