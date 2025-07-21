Хикмет Гаджиев о переговорах Израиля с Сирией в Баку

В Баку прошли несколько раундов переговоров с целью разрядки напряженности между Израилем и Турцией, а также между Израилем и Сирией. Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью англоязычному информагентству Jewish News Syndicate.

«Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией», — сказал он JNS.

«Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона», - отметил помощник президента Азербайджана.