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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Хикмет Гаджиев о переговорах Израиля с Сирией в Баку

21:23 573

В Баку прошли несколько раундов переговоров с целью разрядки напряженности между Израилем и Турцией, а также между Израилем и Сирией. Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью англоязычному информагентству Jewish News Syndicate.

«Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией», — сказал он JNS.

«Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона», - отметил помощник президента Азербайджана.

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