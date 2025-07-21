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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Европа закупается израильским оружием

21 июля 2025, 22:30 949

Министерство обороны Румынии сообщило 21 июля, что подписало рамочное соглашение на закупку у Израиля шести систем ПВО малой и сверхмалой дальности. Сумма сделки – около 2,3 миллиарда долларов, сообщают израильские СМИ.

Рамочное соглашение с израильской компанией Rafael— разработчиком системы ПРО «Железный купол» — предусматривает подписание еще трех контрактов. В итоге компания за 7 лет должна будет поставить 6 систем ПВО. Первые две из них будут поставлены уже в течение трех лет после подписания первого из трех контрактов. Контракты также охватывают обучение персонала, поставку боеприпасов и логистическую поддержку.

По данным, опубликованным Министерством обороны Израиля в июне, продажи израильского оружия достигли нового рекорда в 2024 году — четвертый год подряд. Общий объем экспорта составил почти 14,8 миллиарда долларов, это в два раза превышает показатель пятилетней давности. Крупнейшим покупателем израильской оборонной продукции стала Европа. В 2024 году на ее долю пришлось 54% от общего объема экспорта. Представители министерства объяснили рост спроса со стороны европейских стран продолжающейся войной России против Украины.

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