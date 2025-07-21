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Давайте как в Турции

непутевые заметки
Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
21 июля 2025, 22:35 2109

Уже больше недели я в Мерсине — городе, который как зеркало отражает суть сегодняшней Турции. Это не просто южный мегаполис на берегу Средиземного моря, а лаборатория турецкой трансформации, за которой хочется наблюдать не как турист, а как внимательный свидетель.

Еще пятнадцать лет назад Мерсин был обычной провинцией — с однообразными улицами, неторопливой жизнью и близким к полумиллиону населением. Сегодня здесь живёт почти 1,7 миллиона человек. Но дело не только в цифрах. Мерсин — это город-стройка, город-кран, город-бетон. Старыми тут считаются здания десятилетней давности, а квартира, построенная пять лет назад, уже теряет в цене — ведь кругом новые, ещё более современные “высотки”. Целые районы выросли на глазах как в компьютерной игре, где кто-то щелкает по иконкам "построить".

Мерсин — это город-стройка, город-кран, город-бетон. Старыми тут считаются здания десятилетней давности

Для жителя постсоветского пространства, где кирпичные коробки с облупленной штукатуркой считаются "классикой", это и вправду шок. Я, например, живу в Тбилиси в доме, которому больше полувека, и считаю это вполне нормальным. Но Турция играет по другим правилам. Здесь типичная городская квартира — это новострой с ухоженным двором, ограждённой территорией и бассейном во дворе. Ни тени следа от азиатского прошлого!

Но внешний лоск — всего лишь оболочка. Настоящее лицо Турции прячется в деталях. Вот я сижу в обычной мерсинской квартире. На кухне холодильник “Profile” - местный бренд, о котором за пределами Турции никто не слышал. Стиральная машина — та же марка. Газовая плита и вытяжка — “Kumtel”, уже знакомая по грузинским магазинам. Всё сделано здесь, в Турции.

Мебель, посуда, шторы, окна, сантехника — всё турецкое. В супермаркетах - от сетевых гигантов вроде «BIM» и «Migros» до скромных москательных лавок — 99 процентов ассортимента местного производства. Стройматериалы, бытовая техника, еда, одежда, даже хозяйственные мелочи — вся эта повседневность снабжена штампом Made in Turkey. То, о чём в России и других странах бывшего СССР мечтают под громким словом «импортозамещение», здесь стало нормой. Но без лозунгов и пафоса. Просто работает.

Ни шатаний по углам, ни уличных "авторитетов", ни криков, ни юных алкоголиков с пластиковыми стаканами

И тогда возникает закономерный вопрос: как им это удалось?

У Турции нет нефти, как у арабских монархий. Нет технической одержимости японцев. Нет "гаражной" гениальности, как в США. Высокие технологии — тоже не турецкий козырь. Где же тогда корень этой производственной стабильности?

Ответ, как это часто бывает, лежит не в сложных экономических выкладках. Чтобы получить его, просто выйдите вечером на балкон любого турецкого дома и посмотрите вниз.

Большой двор, образованный тремя 14-этажными домами, в котором много гуляющих.  Но почти все они — дети и их родители. Из мальчиков нет никого старше двенадцати. Ни шатаний по углам, ни уличных "авторитетов", ни криков, ни юных алкоголиков с пластиковыми стаканами. Просто дети, которые под присмотром взрослых играют в футбол и копошатся в песочницах. Созерцая эту картину, начинаешь понимать: у Турции есть дисциплина. И начинается она не с налоговой реформы, а с воспитания. Улица в этой стране не является “школой жизни” — это место для семей, а не для стай бездельников. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет не "торчат" по углам, не курят, сидя на корточках, не дерутся и не перенимают у взрослых повес примитивные "понятия". Они либо учатся, либо помогают своим отцам в магазинах, в пекарнях, в автосервисах.

У Турции есть дисциплина. И начинается она не с налоговой реформы, а с воспитания

В маленьких кафе и салонах красоты, в булочных и хозяйственных лавках — везде одна и та же картина: работает отец, рядом его сын лет двенадцати-тринадцати. Он не праздно бродит, он перенимает навыки старшего, набирается опыта и через 10 лет, зная дело изнутри, займёт место отца.

Знакомый рассказал историю, от которой в постсоветском ухе просто звенит: владелец предприятия по переработке фисташек отправил своего 15-летнего сына работать... к самому младшему сотруднику. Тот бегает по поручениям, учится ждать, не рыпается. И нет у него в голове мысли сказать: «Ты знаешь, кто мой отец?». Пусть только попробует — отец ему уши оторвёт. А через 10 лет он получит надёжного наследника, а не испорченного мажора.

Так растёт турецкая экономика. Не на «стартапах» и инвестиционных форумах, а на простом, как хлеб, понимании: труд, дисциплина и уважение к старшим куда важнее понтов, лайков и пустых слов о “светлом будущем”.

Турецкое процветание начинается там, где заканчивается уличная праздность. И да, иногда чтобы понять, почему на кухне обычной турецкой квартиры стоит именно турецкий холодильник, нужно всего лишь выйти на балкон…

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