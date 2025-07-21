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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Перед встречей с европейцами Аракчи созвонился с Фиданом

21 июля 2025, 22:44 489

Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа, в Сирии, а также переговоры Тегерана с «евротройкой» (Великобритания, Германия и Франция), которые намечены на 25 июля в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком министерстве.

«Обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также переговоры по ядерной программе [Ирана], которые пройдут в пятницу в Стамбуле», - сказали собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров Ирана и «евротройки» по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы состоится 25 июля в Стамбуле. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел.

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21 июля 2025, 23:41 661
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
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21 июля 2025, 18:34 7149
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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