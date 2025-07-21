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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Китайские карты крупнейшего российского банка перестали работать в Европе

21 июля 2025, 22:55 1055

В странах Евросоюза ограничили использование карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, сообщает РБК со ссылкой на банк.

При этом карты UnionPay продолжают функционировать в других странах.

В банке отметили, что популярность карт UnionPay среди россиян в заграничных поездках значительно выросла в 2024 году. По данным Россельхозбанка, чаще всего карты используют в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае и Индонезии.

Россельхозбанк находится под санкциями США и ЕС, а также отключен от SWIFT.

До введения санкций более десяти банков в России выпускали карты UnionPay. После того как многие российские финансовые учреждения попали под санкции, эмиссию карт UnionPay продолжили только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

UnionPay — китайская международная платежная система, позволяющая оплатить покупки, снять наличные и совершить онлайн-платежи в различных странах. Спрос на карты UnionPay в России вырос после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году.

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