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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

При необходимости Израиль «займется» поставленной Ирану российской ПВО

21 июля 2025, 23:41 665

Израильская армия в случае необходимости будет вынуждена «заняться» комплексами ПВО, поставленными Ирану Россией. Так заявил журналистам депутат Кнессета от партии «Ямина» и министр в Министерстве финансов Израиля по восстановлению севера и юга страны Зеэв Элькин, который состоит в узком военно-политическом кабинете правительства. Его слова передает РБК.

«Так же, как мы сделали с теми [системами ПВО], которые были поставлены до сих пор. Как выяснилось, израильская авиация умеет решать проблемы, в том числе и российской ПВО, как это было проверено на практике в Иране в рамках последней войны. Мы не хотим этого, и всячески просили в свое время Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран…» — сказал министр.

По словам Элькина, Израиль не раз предупреждал Россию насчет ядерных исследований Ирана. «Российско-иранское сотрудничество в военной области гораздо больше заботило Израиль, чем российско-сирийское сотрудничество», — сказал Элькин. Любое усиление Ирана, пока его контролируют «религиозные фанатики, которых мало что ограничивает», представляет большую опасность для Ближнего Востока и не только для этого региона, считает израильский министр. Он утверждает, что у Тегерана «есть далеко идущие стремления и создать ядерную бомбу, и развить баллистические ракеты, которые будут еще большего радиуса, чем сегодня».

Иран выражал заинтересованность в покупке российских систем ЗРК с 2003 года. Весной 2016-го Тегеран получил первую партию российских комплексов С-300. Они поступили на боевое дежурство в 2017 году.

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