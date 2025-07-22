Британия призывает уважать суверенитет Сирии

Суверенитет Сирии должен соблюдаться всеми странами региона, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, комментируя вооруженные столкновения в арабской республике между ополченцами арабских племен и силами самообороны друзов.

«Мы пришли в ужас от недавнего насилия на юге Сирии, в том числе в отношении гражданских лиц. Столкновения между отрядами друзов и бедуинов быстро переросли в интенсивные боевые действия при участии правительственных сил и с последующими израильскими ударами по сирийским военнослужащим, — сказал министр, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента. — Мы хотим, чтобы боевые действия были прекращены, гражданские лица защищены, а права всех сирийцев соблюдены».

«Насилие в [сирийской провинции] Эс-Сувейда должно быть расследовано, ответственные за него привлечены к ответственности. Мы выступаем за восстановление гуманитарного доступа, [обеспечение] поставок гуманитарной помощи и уважение сирийского суверенитета», - заявил Лэмми.

Глава британского МИД указал, что «стабильная Сирия важна для британских национальных интересов». Лэмми заявил о готовности работать с новыми сирийскими властями над «предотвращением экстремизма, религиозного раскола и беззакония». «По этой причине мы поддерживаем устойчивое прекращение огня и инклюзивный переходный период», - заключил глава Форин офиса.