Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс

Газа (Палестина). Жители Газы недоедают
Сана (Йемен). Демонстрация солидарности с палестинцами
Голанские высоты (Сирия). Друзы возвращаются в Сирию из контролируемого Израилем города Мадждаль-Шамс
Гопалгандж (Бангладеш). Женщина оплакивает смерть сына, погибшего накануне во время ожесточенных столкновений сторонников свергнутого премьер-министра Шейх Хасины с силами безопасности
Одесса (Украина). Россия нанесла удары по Украине с использованием более 300 беспилотников. В Одессе погиб один мирный житель
Во Вьетнаме потерпел крушение туристический катер. 34 человека погибли, еще восемь человек числятся пропавшими без вести
Равалпинди (Пакистан). В результате наводнений в Пакистане погибли более 170 человек