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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:13 179

Газа (Палестина). Жители Газы недоедают

Сана (Йемен). Демонстрация солидарности с палестинцами

Голанские высоты (Сирия). Друзы возвращаются в Сирию из контролируемого Израилем города Мадждаль-Шамс

Гопалгандж (Бангладеш). Женщина оплакивает смерть сына, погибшего накануне во время ожесточенных столкновений сторонников свергнутого премьер-министра Шейх Хасины с силами безопасности

Одесса (Украина). Россия нанесла удары по Украине с использованием более 300 беспилотников. В Одессе погиб один мирный житель

Во Вьетнаме потерпел крушение туристический катер. 34 человека погибли, еще восемь человек числятся пропавшими без вести

Равалпинди (Пакистан). В результате наводнений в Пакистане погибли более 170 человек

Когда следующие переговоры России и Украины
Когда следующие переговоры России и Украины обновлено 00:14
00:14 6613
Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс
Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс объектив haqqin.az
00:13 180
Давайте как в Турции
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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ЭТО ВАЖНО

Когда следующие переговоры России и Украины
Когда следующие переговоры России и Украины обновлено 00:14
00:14 6613
Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс
Друзы возвращаются в Сирию через Мадждаль-Шамс объектив haqqin.az
00:13 180
Давайте как в Турции
Давайте как в Турции непутевые заметки
21 июля 2025, 22:35 2118
Иран хочет показать, что у него остались зубы
Иран хочет показать, что у него остались зубы горячая тема
21 июля 2025, 17:03 3296
При необходимости Израиль «займется» поставленной Ирану российской ПВО
При необходимости Израиль «займется» поставленной Ирану российской ПВО
21 июля 2025, 23:41 669
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку
Немцы вели секретные переговоры с людьми Путина в Баку совершенно не секретно
21 июля 2025, 18:34 7155
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном новость дополнена
21 июля 2025, 14:18 10195
Адвокат Трампа рассказал, как заключил сделку с Лукашенко
Адвокат Трампа рассказал, как заключил сделку с Лукашенко новость дополнена 21:48
21 июля 2025, 21:12 1932
Хикмет Гаджиев о переговорах Израиля с Сирией в Баку
Хикмет Гаджиев о переговорах Израиля с Сирией в Баку
21 июля 2025, 21:23 2174
Новая операция Израиля
Новая операция Израиля
21 июля 2025, 20:23 2819
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
Америка и Турция выдвинули сирийским курдам ультиматум
21 июля 2025, 18:50 3281
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