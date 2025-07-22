Трамп «активно работает» над завершением войны в Украине

Президент США Дональд Трамп продолжает «активно работать» над прекращением российско-украинской войны. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он продолжает активно работать над тем, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной», - сказала она.

Трамп ранее заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.