Уникальная находка аквалангистов

По сообщению BBC, легкий крейсер «Ноттингем» был обнаружен в 60 милях (около 111 км) от побережья Шотландии командой из десяти аквалангистов-участников международного проекта ProjectXplore по поиску у берегов Великобритании затонувших кораблей, имеющих историческое значение.

Аквалангисты обнаружили в Северном море на глубине 82 метров затонувший корабль Королевского ВМФ спустя сто с лишним лет после его гибели во время Первой мировой войны.

Корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой 19 августа 1916 года, при этом погибли 38 членов экипажа. Точное место его гибели оставалось загадкой до тех пор, пока в июле ProjectXplore не опубликовал точные координаты. Команда исследователей утверждает, что у них «нет сомнений» в идентификации корабля, поскольку его название, размеры, вооружение и состояние после торпедной атаки соответствуют описанию крейсера. Аквалангисты также обнаружили белые обеденные тарелки с синей эмблемой Королевского ВМФ в виде короны и рельефную надпись Nottingham на корме.

В течение следующего столетия предпринимались многочисленные попытки найти крейсер, но все они оказались безуспешными. ProjectXplore начал поиски в сентябре 2024 года, изучая судовые журналы, телеграммы и карты. В апреле проект обследовал район с помощью гидролокаторов, обнаружив доказательства наличия затонувшего судна, схожего по размерам, планировке и местоположению с «Ноттингемом». Через три месяца к предполагаемому месту гибели корабля была организована экспедиция, подтвердившая, что на дне покоится крейсер «Ноттингем».