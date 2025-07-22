Мелания Трампенко – секретный агент Украины

В мире вдруг обнаружили человека, который оказывает наибольшее влияние на президента Трампа. По крайней мере, в части отношения к Владимиру Путину и войне в Украине. Признание Трампа на совместной пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте обошло, наверное, все мировые СМИ. Напомним его. Трамп говорит: «Я пришел домой и говорю первой леди, что у меня был прекрасный разговор с Путиным. «На самом деле? Только что еще один город (в Украине) был подвергнут удару», - отвечает она. Маленький эпизод, но многие политики в Америке увидели в нем пример большого влияния, которое оказывает Мелания на своего супруга. Кто–то даже называет ее «мозговым центром» президента и утверждает, что именно она заставила его пересмотреть свою политику по отношению к России, перейти от умиротворения Путина к умеренному противостоянию с ним. Некоторые эксперты даже напрямую увязывают обещание поставить Украине системы Patriot с влиянием Мелании, хотя это, возможно, преувеличение.

Однако верно то, что первая леди нередко оспаривала позицию своего супруга. В феврале этого года тот назвал Путина «умным» и «гениальным». Мелания тогда назвала «душераздирающими» и «ужасными» убийства гражданских людей в Украине и призвала своих последователей в социальной сети (их у нее 1,7 миллиона человек) делать донаты Красному Кресту и солидаризироваться с Украиной. Эти усилия высоко оценил в минувшее воскресенье умеренный республиканец Дон Бэкон из Небраски. «Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию, - сказал он в программе The Hill Sunday. - Я рад, что президент изменил свое отношение к Украине. Он сам говорит, что его жена ежедневно напоминает ему о том, что Россия бомбит Украину каждую ночь». «Мы должны дать Мелании Трамп медаль», - призывает Мо Брукс, отставной конгрессмен от Алабамы, который 12 лет был членом комитета по вооруженным делам и шесть лет - комитета по иностранным делам Палаты представителей. Но при этом он ставит и другие вопросы. По его словам, мы «доверяем политическому инстинкту Мелании, но какова роль в изменении политики президента его госсекретаря Марко Рубио, где министр обороны Пит Хегсет, где Совет по национальной обороне Трампа?»

Мировоззрение Мелании Трамп объясняет Мэри Джордан, автор книги «Искусство ее сделки. Нерассказанная история Мелании Трамп». «Ее любовь к Украине не удивительна, учитывая, что она родилась в бывшей Югославии, которая дружественна с Украиной, но не отличается почитанием России, - пишет автор. - И у нее больше опыта, чем у многих людей в кабинете, чтобы убедительно отстоять свои доводы». По словам Джордан, отец Мелании, 81-летний Виктор Кнавс, постоянно ездит в Словению, где Мелания родилась и выросла, и она полностью приобщена к европейской политике. И сама Мелания, и ее сын от Трампа - Бэррон - имеют паспорта Европейского союза и часто разговаривают на словенском языке. Мелания за месяцы после инаугурации своего супруга стала настоящей героиней на Украине. С ее именем связано множество мемов, вполне доброжелательных. «Значит ли это, что все время Мелания была за нас?» - спрашивает известный украинский блогер Игорь Лаченков. Другие блогеры называют ее «Агентом Меланией Трампенко» и изображают в национальных украинских нарядах. «Меланию в президенты Соединенных Штатов!» - призывает автор одного из постов в телеграм-канале, насчитывающем 1,5 миллиона подписчиков. В интервью Deutsche Welle Таня Файон, министр иностранных дел Словении, призналась, что она «не знает, какое именно влияние оказывает Мелания на супруга», но ей «радостно, что мы имеем ее на стороне Словении и Украины».