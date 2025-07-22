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Российские ДРГ заходят в Покровск. Украинцы попали в засаду

00:51 1380

Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) начали заходить в город Покровск Донецкой области Украины. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

«Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу», – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что продолжается поиск и уничтожение российских групп. «Цель противника очевидна – закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины», – сказано в публикации.

В Deep State добавили, что есть потери с украинской стороны. Отмечается, что в сети уже появилось видео, на котором видно, как бойцы Сил обороны попали в засаду россиян в Покровске.

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