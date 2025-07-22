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Российский бомбовый удар по жилому району в Сумах

обновлено 02:08
02:08 671

В результате вечернего российского удара по Ковпаковскому району Сумской области Украины повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«В медицинское учреждение доставлены два жителя одного из наиболее поврежденных домов», — сообщает он. По словам Григорова, многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Всего за помощью к медикам обратились 12 человек.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил изданию «Суспільне», что в Сумах ранены три человека, в том числе ребенок.

* * * 01:07

Российская армия 21 июля нанесла удар планирующими бомбами по Сумской области, пострадали 13 человек, среди них пятилетний ребенок, сообщили местные власти.

По какой цели нанесен удар, местные власти не уточняют, лишь сообщают, что повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

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