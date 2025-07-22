Российский бомбовый удар по жилому району в Сумах

В результате вечернего российского удара по Ковпаковскому району Сумской области Украины повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«В медицинское учреждение доставлены два жителя одного из наиболее поврежденных домов», — сообщает он. По словам Григорова, многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Всего за помощью к медикам обратились 12 человек.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил изданию «Суспільне», что в Сумах ранены три человека, в том числе ребенок.