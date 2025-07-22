Стамбул никому не нужен

Появились слухи о возможности третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 24-25 июля. Но перспективы туманны. Слухи эти появились в турецкой печати, но ни Москва, ни Киев за три дня до этой даты их не подтверждали. «Как только будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует», - туманно заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что состав российской переговорной группы по украинскому урегулированию не изменился. Состав украинской тоже не изменится, ее будет возглавлять тот же Рустем Умеров, пересевший из кресла министра обороны в кресло главы Совета по национальной безопасности и обороны. Предложение провести третий раунд уже на этой неделе на днях предложил президент Украины Зеленский, что в Москве назвали «позитивным сигналом». Однако с конкретной датой почему-то тут же возникла заминка. Не знают, что обсуждать на фоне несовместимости позиций сторон?

При этом, похоже, Киев обсуждать именно несовместимые меморандумы не собирается. Потому что считает это бесполезным. Не случайно из МИД Украины было уже несколько заявлений о том, что, дескать, стамбульский формат себя исчерпал: мол, российская делегация «не может принимать решений» (будто бы украинская делегация в этом плане полностью самостоятельна, а вовсе не Зеленский и Ермак, глава его Офиса, принимают все главные решения). Однако, поскольку, судя по сообщениям инсайдеров из Киева, на продолжении переговоров с Москвой настаивает именно Трамп, то подобные заявления прекратились как по команде. И теперь в Киеве говорят об активизации «переговорного трека». При этом нет никаких признаков того, что переговорные позиции сторон как-либо смягчились в сторону компромисса. По версии самого Зеленского, одной из тем переговоров в Стамбуле будет подготовка встречи президентов Украины и РФ, а также обмен еще остающихся пленных и вывезенных в Россию украинских детей (в ходе предыдущих раундов было определено их конкретное количество в несколько сотен). Об обсуждении несовместимых меморандумов, что примечательно, он ни словом не упомянул. При этом в Киеве не могут не понимать, что в нынешних условиях Путин с Зеленским встречаться не будет. Он в Москве давно объявлен «нелегитимным». Да и вообще, такая встреча была бы максимально некомфортной и политически неприемлемой для российского президента. К тому же в нынешних условиях и на фоне обоюдной неготовности заканчивать военные действия путем «заморозки конфликта» она все равно была бы безрезультатной. Каков в целом фон накануне «Стамбула-3»? После прошедших один за другим двух раундов ситуация на фронте, несмотря на тактические успехи российской армии, принципиально не изменилась. Об обрушении фронта у ВСУ, о каковой угрозе еще недавно делались утечки в западную прессу, говорить пока не приходится. Стало быть, не создано пока и условий для закрепления решающих военных успехов РФ за столом переговоров.

При этом Киев наращивает удары дронами вглубь России, побочными результатами чего стали периодические коллапсы в аэропортах (с мая их было четыре крупных), а также уже и на железной дороге (пока два), плюс массовые отключения мобильного интернета в регионах европейской части страны (влекущие огромные потери для бизнеса), - в июне их число (если считать только тотальную блокировку) превысило 700 в разных регионах. Киев, похоже, делает ставку на дезорганизацию экономической жизни в России. Тем более что достигать этих целей можно дронами ценой в несколько сотен долларов за штуку. Попутно в прессу прошли вбросы о том, что Украина может начать наносить удары уже дальнобойными ракетами по российским городам. Либо поставленными Западом, либо созданными при западном техническом содействии. На этом фоне, возможно, в Киеве почувствовали себя увереннее. Да еще и после объявления нового курса Трампа по поставкам оружия ВСУ за счет Европы, а также на фоне его декларируемой готовности ввести новые антироссийские санкции. Поэтому даже если Зеленский и не видит смысла в стамбульских переговорах, он дает команду в них участвовать, чтобы по крайней мере не давать повода для обвинений в том, что это Киев срывает мирный процесс. Переговоры нужны Киеву в том числе, чтобы вновь обратить внимание того же Трампа на, как считают в Украине и на Западе, нереалистичность завышенных требований Москвы. Такая тактика является частью общего курса на улучшение отношений лидеров Украины и США.

Перед «Стамбулом-3» также нет видимых признаков закулисного торга с участием других заинтересованных сторон. Контакты с отвечающими за переговоры представителями США если не заморожены, то сильно угасли. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф больше в Москву не прилетает. Другой спецпредставитель, Кит Келлог, пробыл несколько дней в Киеве, но значимых заявлений не сделал. Разве что заверил Зеленского в возобновлении поставок оружия. Неопределенность с конкретной датой новой встречи в Стамбуле, о которой вроде бы предварительно договорились, тоже вызывает подозрения, что стороны тщательно ищут, чем бы ее наполнить ввиду отсутствия перспектив достичь принципиальных договоренностей. На практике Украина и ее союзники демонстрируют готовность воевать еще годами. Почти никто не верит, что в отпущенные Трампом 50 дней на прекращение огня процесс сдвинется в этом направлении. Все готовятся к следующему этапу – после 50 дней. В частности, США и Германия уже договорились о поставках Украине пяти батарей ПВО Patriot. Как дал понять министр обороны ФРГ Писториус, поставки пойдут из Германии, а взамен Берлин получит от США пять новых систем Patriot, которые предназначались Швейцарии в 2027-2028 годах. Поставки первой батареи Patriot Украине по этой схеме произойдут только через 6-8 месяцев. Пять батарей – это больше самых до сих пор смелых предположений. Состоялась также очередная встреча союзников Киева в формате «Рамштайн». На сей раз без главы Пентагона. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль попросил дополнительно 6 млрд долларов на покрытие дефицита оружия в этом году, призвав союзников начать уже сейчас выделять средства Украине на следующий год. Исходя из таких планов, никто к миру не готовится. Киев все очевиднее делает ставку на «войну дронов», в том числе для того, чтобы, как выразился Шмыгаль, «вернуть войну в Россию», имея ввиду удары вглубь ее территории. К группе стран, которые поучаствуют в производстве БПЛА непосредственно в Украине, присоединилась Франция.