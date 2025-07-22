Неопознанные тела в пластиковых пакетах

Киев (Украина). Взрыв беспилотника осветил небо над городом во время российского удара
Газа (Палестина). Похороны палестинцев, погибших в результате ночных израильских ударов
Дакка (Бангладеш). 19 человек погибли и более 100 получили ранения в результате крушения самолета ВВС Бангладеш, упавшего на территорию школьного кампуса
Сувейда (Сирия). Неопознанные тела убитых в ходе столкновений между бедуинами и друзами лежат в пластиковых пакетах у здания госпиталя
Богота (Колумбия). Празднование Дня независимости
Чжухай (Китай). Тайфун «Випха» над городом
Хико (Мексика). Праздник Санта-Мария-Магдалена