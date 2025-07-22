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Рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

01:42 472

Национальная разведка США опубликовала более 230 тыс. страниц документов, связанных с убийством американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Документы представлены на сайте archives.gov.

Опубликованные документы — служебные записки Федерального бюро расследований, сводки Центрального разведывательного управления. Некоторые из документов были оцифрованы впервые.

«Документы включают подробности о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, обсуждение потенциальных версий, внутренние записки ФБР с подробным описанием хода дела, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя, который заявил, что обсуждал с Рэем предполагаемый заговор с целью убийства, и многое другое», — написала директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети Х.

Двое из ныне живущих детей Мартина Лютера Кинга выступали против публикации этих сведений, отмечает AP. В своем заявлении они обратили внимание на личный характер некоторых документов. По их словам, «эти файлы следует рассматривать в полном историческом контексте».

Распоряжение о публикации выдала директор Нацразведки Тулси Габбард. Она руководствовалась директивой о прозрачности, которую издал президент США Дональд Трамп. Ранее по ней были опубликованы документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта Кеннеди.

Мартин Лютер Кинг-младший, один из известных лидеров движения за права афроамериканцев, был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси, в возрасте 39 лет. Смерть Кинга вызвала протесты по всей стране. За убийство Мартина Лютера Кинга к 99 годам заключения приговорили неоднократно судимого Джеймса Эрла Грея. Он умер в тюрьме в 1998 году.

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