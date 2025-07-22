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Сын Байдена объяснил провал отца на дебатах с Трампом

02:57 510

Сын экс-президента США Джо Байдена, Хантер, возложил вину за провальное участие отца в теледебатах против Дональда Трампа в прошлом году на снотворный препарат «Амбиен». Об этом пишет NBC News.

Интервью Хантера Байдена на ютуб-канале Channel 5 with Andrew Callaghan вышло в понедельник — через год после решения Байдена-старшего сняться с предвыборной гонки.

«Я точно знаю, что произошло на тех дебатах. Он облетел полмира — суммарное расстояние, которое он преодолел, позволило бы трижды облететь земной шар. Ему 81 год, он чертовски устал, ему дают «Амбиен», чтобы заснуть, он выходит на сцену и выглядит как олень в свете фар», — сказал Хантер Байден в интервью.

Байден-старший также объяснял свое неудачное участие в дебатах усталостью, но не упоминал о снотворном. «Я решил дважды облететь мир незадолго до дебатов. Я не послушал своих советников... и едва не заснул на сцене», — говорил Байден-старший в шутку на предвыборном сборе средств в Маклине, штат Вирджиния, через несколько дней после теледебатов.

В недели перед дебатами Джо Байден посетил Францию для участия в торжествах по случаю 80-летия высадки в Нормандии, затем вернулся в США, а после отправился в Италию на саммит «Группы семи». Также 15 июня — за 12 дней до дебатов — он побывал на сборе средств в Лос-Анджелесе. Перед дебатами он провел несколько дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к противостоянию с Трампом.

В интервью Channel 5 Хантер Байден раскритиковал ряд известных демократов, которые призвали его отца снять кандидатуру после дебатов. 

Те дебаты, как писали американские СМИ, были самыми слабыми для действующего президента за всю историю их проведения в США. Во время выступления Джо Байден запинался, путал слова и выглядел растерянным.

Хантер Байден также отрицает свою причастность к пакету с кокаином, который в 2023 году нашли в Западном крыле Белого дома. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп в интервью предположил, что сверток принадлежит «или Хантеру, или Джо». «Они убедили себя, что это точно я. Я не употребляю наркотики и алкоголь с июня 2019 года. Я не употребил ни капли, и чрезвычайно горжусь этим», — сказал Хантер Байден в интервью.

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