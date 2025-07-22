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Белый дом: Удары Израиля по Сирии застали Трампа врасплох

03:17 355

Удары Израиля по территории Сирии, а также обстрел католической церкви в секторе Газа «застали врасплох» президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на встрече с журналистами. Об этом пишут израильские СМИ.

По ее словам, в обоих случаях президент США немедленно позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы «прояснить ситуацию». При этом Ливитт указала, что у Трампа сохраняются «хорошие рабочие отношения» с Нетаньяху.

По ее словам, Трамп считает, что конфликт в Газе «затянулся» и в последние дни стал «довольно жестоким». «Такое ему никогда не нравится, — отметила Ливитт, комментируя сообщения о росте числа жертв в Газе. — Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он стремится договориться о прекращении огня в регионе и добивается освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе».

Ранее издание Axios опубликовало материал, в котором, со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в Белом доме, сообщалось о нарастающем недовольстве действиями Нетаньяху.

«Бомбардировки Сирии застали президента и Белый дом врасплох, – сказал один из источников. – Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, в которой он пытается обеспечить мир. Тем более на страну, в восстановлении которой он пообещал оказать значительную помощь».

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