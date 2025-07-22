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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Может «умыть руки»: экс-советник не верит обещаниям Трампа

03:41 370

Президент Дональд Трамп ищет пути выхода из «украинского конфликта» как в дипломатическом, так и военном плане, несмотря на согласие поставить Киеву новое оружие. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его статью опубликовала The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп создает собственные пути отхода от конфликта в Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — написал Болтон.

Болтон считает, что многие американцы, ожидающие поддержки Киева от Дональда Трампа, надеются на эти обещания. Однако, по его мнению, президент может «умыть руки» после истечения 50-дневного срока, не предприняв никаких мер против России.

Экс-советник опасается, что второй президентский срок Дональда Трампа может привести к «полному провалу в оборонном бюджете». Отправку систем Patriot Украине и увеличение финансирования ПВО Болтон назвал «очевидным» решением.

«Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не дает Киеву, а лишь производит Patriots и получает за них деньги от союзников по НАТО, которые поставляют их... Украине. Это глупо, как будто финансовые затраты каким-то образом перевешивают геостратегические выгоды этого решения для Америки... Я был бы рад, если бы Трамп следовал рейгановской программе «мир через силу», — заявил Болтон.

«Мир через силу» (Peace Through Strength) — ключевой принцип внешней и оборонной политики президента США Рональда Рейгана в 1980-е годы. Суть подхода заключалась в том, что, только обладая мощной экономикой и современной армией, страна может не допустить вооруженных конфликтов и обеспечить национальную безопасность. Для Рейгана это означало значительное наращивание военного бюджета, крупные программы перевооружения и разработку новых оборонных систем.

14 июля Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется в Украине. Трамп также заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил «очень жесткими пошлинами» в размере «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, автора законопроекта о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и др., предложенные Трампом тарифы коснутся покупателей российской нефти, в том числе Китая, Индии и Бразилии.

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