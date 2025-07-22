Аракчи: К прямым переговорам с Америкой не готовы, а ядерным объектам причинен ущерб

«Мы открыты для переговоров, пока не для прямых, если они ведут к взаимовыгодному решению», - ответил Аракчи на вопрос, готов ли Иран к прямым переговорам с вашингтонской администрацией.

Тегеран пока не готов к прямым переговорам с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News.

«Мы готовы принять любые меры по укреплению доверия, которые требуются, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и всегда будет такой. И что Иран никогда не стал бы стремиться к получению ядерного оружия», - сказал глава МИД исламской республики. «В ответ мы ожидаем, что они снимут свои санкции», - добавил он, говоря о западных странах.

«…Мы не можем начать прямые переговоры, мы по-прежнему предпочитаем непрямые переговоры», - подчеркнул Аракчи, добавив, что «уполномочен заключить сделку» на упомянутых переговорах.

В интервью Аракчи также сказал, что обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его «вопросом национальной гордости». «Сейчас оно (обогащение урана) приостановлено, так как причинен серьезный ущерб…», - сказал он, добавив, что в настоящее время Организация по атомной энергии Ирана оценивает масштабы ущерба ядерным объектам и состояние запасов обогащенного урана.

Аракчи уверяет, что ракетная программа Ирана находится на должном уровне, Тегеран продолжает работу по ее развитию: «Я полагаю, что мы находимся в хорошей форме. Наши ракеты являются самым надежным средством обороны, так что мы продолжаем работы над своей ракетной программой».