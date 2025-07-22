Нобель Арустамян: «Мне сказали, в ближайшие 10 лет я смогу посетить родной Баку как турист. Я бы очень этого хотел»

Известный российский футбольный комментатор и журналист, уроженец Баку Нобель Арустамян рассказал о том, что очень хотел бы побывать в городе, в котором родился.

«Меня назвали в честь дедушки, - рассказывает Арустамян в интервью армянскому Radio Van. - Его звали Нобель. Он родился в 1926 году в Карабахе. Деда назвали в честь братьев Нобелей. В 16 лет он переехал в Баку. Мой папа назвал меня, своего старшего сына, в честь своего отца.

Я родился в октябре 1987 года. Есть видео из Баку, где мне годик, и родители крестят меня в армянской церкви в Баку. Это был конец 1988 года. После этого мы уехали в Пятигорск.

Я, конечно, ничего не помню про Баку. Только есть видео. Там двор, где жили мои родители. Но в моем паспорте в графе «Место рождения» написано «Баку», и я себя отношу к бакинским армянам.

Когда я был маленьким, помню, что родители всегда вспоминали о Баку. У нас была большая семья, и почти все жили там. Но каких-то локаций, мест не знаю. Понимаю, что Баку сейчас сильно изменился. Поэтому вряд ли есть какие-то параллели. Однако в любом случае для меня это всегда был особый город, потому что моя семья оттуда».

На вопрос о том, хотел бы он побывать в столице Азербайджана, Арустамян ответил:

«У меня недавно был спор с одним человеком, армянином. Я у него спросил: «Успею ли я в своей жизни оказаться в Баку как турист?». И он мне ответил: «Нобель, готов с тобой поспорить, что в течение 10 лет ты там будешь. Поедешь туда как турист и побываешь в своем родном городе». Я сказал, что прогноз оптимистичный. Я бы очень хотел. Мне это было бы очень интересно. Но я не так уверен в этом.

Были ли у меня попытки поехать в Баку? Были. Перед финалом Лиги Европы в 2019 году я предпринял определенную попытку через знакомых связаться с Азербайджанской федерацией футбола и полететь на один день на футбол. Но тогда не получилось. Хотя потом, на чемпионате мира-2022 в Катаре я встретил представителей Футбольной федерации Азербайджана. Мы очень хорошо пообщались. Это было так неожиданно. Они мне сказали: «Мы знаем, что ты - бакинский армянин. Поверь, для нас тоже важно, что ты родился в нашем городе. Нам приятно, что у тебя есть узнаваемость».

Мне тоже было это приятно. А в 2016 году я общался с журналистами из Азербайджана на чемпионате Европы во Франции. Так что контакты были. Но пока не посетил Баку».

Говоря о том, почему не удалось поехать в Баку в 2019 году, Арустамян не отрицает, что начиная с 2010 года неоднократно незаконно посещал оккупированные на тот момент территории Азербайджана.

«Все знают о моей связи с Карабахом. Я там был много раз. Мы делали там футбольный турнир. В азербайджанской прессе по этому поводу выходили статьи. Поэтому у меня никаких иллюзий не было. Я смотрю на этот мир трезво», - заявил журналист.