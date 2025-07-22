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Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном
Новость дня
Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

Трамп поделился публикацией выступления Ильхама Алиева

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09:23 1796

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поделился фрагментом выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме, когда глава государства говорил об отношениях с США и Дональде Трампе.

Представляем эти кадры.

В частности, президент Ильхам Алиев сказал, что «не предвещал победу Трампа. Я просто сказал, что это было бы предпочтительней для азербайджанского народа, с учетом того, что он, так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно что касается «вашингтонского болота», чтобы высушил его до дна».

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